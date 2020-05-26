РИАМО - 26 мая. Информацию о том, какие документы необходимо для обжалования штрафа за нарушение режима самоизоляции, теперь можно найти на новом сервисе портала mos.ru, уведомления и счета на оплату также приходят в личные кабинеты на порталах mos.ru и gosuslugi.ru, сообщает на официальном сайте мэра Москвы.

Штраф можно получить за поездки без пропуска, за проезд в общественном транспорте и нахождение в магазине без маски, за нарушение условий карантина.

«Уведомления и счета на оплату приходят в личные кабинеты на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. Если же пользователь считает, что штраф ему выписали по ошибке, необходимо направить заявление в ведомство, которое назначило наказание», - отмечается в материале.

В Главном контрольном управлении города Москвы можно обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции. Необходимый список документов для этого процесса есть в спецпроекте mos.ru. Там же есть онлайн-форма для отправки жалобы.

В Московскую автодорожную инспекцию нужно обратить автомобилистам, которые хотят оспорить свой штраф.

По другим нарушениям можно отправить жалобы в районный суд или соответствующий орган исполнительной власти.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.