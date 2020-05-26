РИАМО - 26 мая. Волонтеры Московского областного БТИ доставили до вокзалов и аэропортов более 300 россиян, вернувшихся из-за границы и прошедших 14-дневный карантин в обсерваторах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Водители МОБТИ каждый день участвуют в безопасной транспортировке людей до мест отправления домой.

«В начале апреля в помощь областному министерству транспорта и дорожной инфраструктуры учреждение предложило девять машин своего автопарка, а водителями стали добровольцы отдела транспортного обеспечения. Точечная доставка людей до вокзалов и аэропортов обеспечивает минимальный контакт людей, что является важным препятствием для распространения коронавирусной инфекции», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что в Подмосковье работает 11 обсерваторов, из которых осуществляется групповая и индивидуальная доставка в аэропорты и на вокзалы людей, завершивших обсервацию.

Водители, развозящие граждан, обеспечены индивидуальным средствами защиты. Кроме того, они проходят медицинский осмотр перед каждой поездкой, а также дезинфицируют транспортные средства для безопасности пассажиров.

По словам гендиректора Московского областного БТИ Романа Ларина, после прохождения обязательного карантина в обсерваторах области сотрудниками МОБТИ были доставлены 174 человека в аэропорт Шереметьево, 68 – в Домодедово, три - во Внуково. Также на Ленинградский, Белорусский, Казанский и Курский вокзалы отвезли 66 человек.

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26 МАЯ

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