РИАМО - 26 мая. Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Химкам установили личность женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения вела трансляцию на сайте знакомств в присутствии своего ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Правонарушительницей оказалась местная жительница 1980 года рождения. С ней проведена профилактическая беседа и составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

Собранный полицейскими материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующих мер.

Ранее в СМИ появилась информация, что жительница Химок в пьяном виде вела развратные трансляции на сайте знакомств. Ее сын на видео попросил маму прекратить, а также сказал, что она ему обещала так не делать. В ответ родительница заявила ребенку, что хочет побыть дома и отдохнуть.