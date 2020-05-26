РИАМО - 26 мая. В министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области окажут грантовую федеральную поддержку подмосковным предприятиям, гранты на разработки присваиваются ежегодно в рамках конкурсных отборов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В 2019 году 24 заявки из Подмосковья стали получателями грантов Фонда содействия инновациям, уверена, что и в этом году подмосковные предприниматели представят достойные проекты», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Конкурсы проводят по нескольким направлениям, что позволяет стать участниками отбора широкому кругу субъектов малого и среднего бизнеса (МСП): от стартапов до уже функционирующих предприятий. Размер грантовой поддержки составляет от 500 тысяч до 25 миллионов рублей.

Гранты ежегодно выделяются в Фонде содействия инновациям для предприятий МСП. Гранты на разработки, создание и продвижение инновационной продукции выделяются в рамках конкурсных отборов.

Подробную информацию о программах Фонда содействия инновациям можно узнать на официальном сайте организации. В Мининвесте Подмосковья консультацию по вопросам участия в конкурсах можно получить по электронной почте chudinovvn@mosreg.ru или по телефону: 8 (498) 602 06 04, добавочный 40823.

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26 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.