РИАМО - 26 мая. Профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз рассказал, что многие новые слова в русском языке, которые появились из-за коронавируса, останутся, сообщает Nation News.

Кронгауз отметил, что эти новые слова делятся на три направления.

«Первая – это административная и медицинская терминология. Медицинские термины прежде всего названия вируса – «коронавирус», «ковид» и административные термины «карантин», «самоизоляция», «социальная дистанция», - сказал он.

По его словам, в разговорном жанре тоже наблюдаются новые слова, это второе направление – бытовые слова, например, «корона», «удаленка», «шашлычники», глагол «зумить».

К третьему направлению относятся игровые слова, которые скорее всего исчезнут со временем из обихода, такие, как «ковидиот», «корониалы», «ковидло».

Профессор уверен, что многие слова исчезнут постепенно, но некоторые останутся, например, те, которые связаны с приложением ZOOM.

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26 МАЯ

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- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

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- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.