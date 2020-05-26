РИАМО - 26 мая. Почти 12 тысяч средств индивидуальной защиты для работников скорой помощи Подмосковья в рамках акции «Спасибо врачам» закупили партийцы «Единой России», говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Партией было принято решение запустить акцию «Спасибо врачам», в рамках которой не только партийцы, но и предприниматели, жители делали благотворительные взносы, чтобы поддержать наших врачей. Собрано почти 12 миллионов рублей – эти деньги и пошли на закупку необходимого», – сказал секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Всего было закуплено 11 700 средств индивидуальной защиты: по 1,5 тысячи ламинированных и обычных комбинезонов из спанбонда; 1,5 тысячи пар бахил; по 3,6 тысячи респираторов FFP3 со сменным фильтром и защитных вентилируемых очков.

Главный врач Московской областной станции скорой медпомощи Олег Какурин отметил, что комплекты хорошего качества, они удобные и комфортные.

«Однако врачи остаются на самом острие борьбы с вирусом. Каждый день рискуют своей жизнью, спасая жизни других. Задача властей всех уровней – сделать так, чтобы медицинские работники были должным образом защищены», — добавил Брынцалов.

Во вторник средства индивидуальной защиты были переданы станции скорой помощи в Красногорске.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.