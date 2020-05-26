РИАМО - 26 мая. В Московской области более 18 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса до 1 июля могут уточнить код основного вида деятельности, после чего им станут доступны меры поддержки, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В данный момент есть 18 тысяч подмосковных компаний, которые пока не смогли получить поддержку, хотя фактически работают в пострадавших от пандемии отраслях», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Причина в том, что код ОКВЭД, указанный при регистрации и записанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), не соответствует реально осуществляемой деятельности.

Для уточнения кода нужно обратиться в Федеральную налоговую службу.

Предприятиям малого и среднего бизнеса, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, доступны специальные кредитные программы в банках и дополнительная финансовая помощь.

Более подробную информацию по мерам поддержки бизнеса во время эпидемии можно узнать на портале invest.mosreg.ru или по телефону 0150.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.