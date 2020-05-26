РИАМО - 26 мая. Медиков, работающие с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, разместили в детском оздоровительном лагере «Дубравушка» в Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Для минимизирования контактов с окружающими, а также обеспечения безопасности своих близких, медицинские работники должны находиться в лагере в нерабочее время. На прошлой неделе глава городского округа Воскресенск Артур Болотников посетил «Дубравушку» и вручил врачам небольшие подарки.

«На сегодняшний день в «Дубравушке» проживает 12 человек. Мы постарались создать им хорошие условия. Конечно, медикам, как и всем обычным людям, хочется проводить свое нерабочее время дома, но все также понимают, что подвергать риску жизнь семьи не нужно», - сказал Болотников.

Он подчеркнул, что сейчас на плечи врачей ложится колоссальная нагрузка – они работают по восемь и по двенадцать часов. Именно поэтому он приехал в лагерь, чтобы поддержать медиков и поблагодарить их за тяжелый труд.

«На своих рабочих местах мы делаем все, чтобы инфекция дальше не распространялась. От жителей для этого требуется лишь оставаться дома», - сказал заведующий паллиативным отделением ГБУЗ МО «ВРБ №1» Сослан Наниев.

Он также отметил, что в «Дубравушке» организованы отличные условия проживания и питания.

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26 МАЯ

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