РИАМО - 26 мая. Врачи роддома больницы имени В.В. Вересаева помогли появиться на свет здоровым малышам у двух пациенток с осложнениями в виде крупных миом, одна из пациенток впервые забеременела в 36 лет с ранее диагностированным бесплодием, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Благодаря слаженной работе специалистов одна из женщин родила сама, второй была проведена операция кесарева сечения. В настоящее время мамы с малышами выписаны и находятся в удовлетворительном состоянии.

«Обе беременности протекали по особенным сценариям, поскольку у пациенток имелись очень крупные миоматозные узлы диаметром более 12 сантиметров. При неудачном расположении опухоль, имеющая свою систему кровоснабжения, может «обкрадывать» ребенка», – сказала руководитель больницы имени В.В. Вересаева Татьяна Овешникова.

По ее словам, если миома локализуется в нижнем отделе матки и соседствует с плацентой, то она способна отнимать питательные вещества у малыша. К счастью, в указанных случаях узел и плацента «жили» автономно.

Первая пациентка впервые забеременела в 36 лет с ранее диагностированным бесплодием. Перед специалистами стояла крайне ответственная задача сперва сохранить беременность, а затем – детородный орган после родов.

«Оставлять миоматозные узлы в послеродовом периоде – очень опасно, поскольку может развиться некроз. Поэтому их следует удалять, что мы и сделали в ходе операции кесарева сечения. Мы сохранили матку и полностью восстановили ее целостность», – отметила заведующая операционным отделением Эвелина Азоева.

Второй пациентке, которая родила ребенка без оперативного вмешательства, процедуру удаления миомы показали провести чуть позже. Женщина получила профилактическое лечение и четкие рекомендации, которым она должна следовать в послеродовом периоде в виду наличия узла. Спустя два месяца ей можно будет провести малоинвазивную процедуру – гистерорезектоскопию.

Родильный дом городской клинической больницы им. В.В. Вересаева специализируется на лечении бесплодия, проведении современных малоинвазивных гинекологических операций, направленных на сохранение и восстановление репродуктивной функции у женщин. Также врачи используют новейшие подходы к диагностике и лечению осложненной беременности.