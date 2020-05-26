РИАМО - 26 мая. МосОблЕИРЦ с 27 мая возобновляет работу кассовых пунктов по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги в Ногинске, Орехово-Зуеве, Электрогорске и Электростали, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В связи со снятием губернатором Подмосковья части ограничений в регионе свою работу возобновляют несколько кассовых пунктов по приему платежей за коммунальные услуги. В помещениях касс будут строго соблюдаться все санитарно-эпидемиологические правила как для сотрудников, так и для посетителей: социальная дистанция, обязательно маска и перчатки», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Несмотря на открытие пунктов, для безопасности здоровья жителям региона советуют пользоваться услугами личного кабинета МосОблЕИРЦ и Мосэнергосбыта, где можно передать показания счетчиков и оплатить счета дистанционно.

Оплачивать услуги в кассовых пунктах можно наличными и безналичным расчетом. В кассах можно передать показания счетчиков, получить копию платежного документа и задать вопросы о начислениях и расчетах.

Подробную информацию можно получить по телефонам контактного центра МосОблЕИРЦ 8 496 245 15 99, 8 495 374 51 61. Звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 22:00.

Перечень работающих кассовых пунктов можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.

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26 МАЯ

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