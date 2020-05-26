РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 мая. В подмосковных Котельниках вдоль Дзержинского шоссе привели в порядок прилегающую территорию, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В Котельниках проходит месячник благоустройства. На предприятиях города вдоль Дзержинского шоссе была проведена уборка прилегающих территории: покошена трава, покрашены заборы, вывезен мусор. К сожалению, не все предприятия присоединились к генеральной уборке территории и администрация рекомендует сделать это в ближайшие сроки», - говорится в сообщении.

Сотрудниками ООО «ЭК Акварель» совместно с активными жителями многоквартирных домов проведена посадка деревьев на придомовой территории в микрорайоне Белая Дача около домов 23 и 21.

Также активисты Молодежного парламента приняли участие в экологической акции, организованной администрацией Котельников и ЭК «Альянс». Целью данного мероприятия являлась уборка автомобильных покрышек в Кузьминском лесопарке. Участники акции собрали покрышки и в последствии вывезли их на дальнейшую переработку.