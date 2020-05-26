РИАМО - 26 мая. С начала года в благоустроенные квартиры переехали 457 переселенцев из аварийного жилья, лидерами по расселению жилищного фонда стали городские округа Клин, Кашира, Серебряные Пруды, Пушкино и Шатура, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В Клину переселили 94 человека из 35 аварийных помещений, в Кашире в современные квартиры переехали 68 человек из 28 помещений, в Серебряных Прудах переселены 63 человека из 22 аварийных помещений, в Пушкинском округе - 56 человек из 27 помещений, Шатуре - 22 человека из 20 аварийных квартир.

«С начала года в рамках госпрограмм переселено 457 граждан из 195 аварийных помещений общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров. Всего до конца 2020 года планируется переселить более 2,7 тысячи граждан из 1105 аварийных помещений общей площадью свыше 46,3 тысячи квадратных метров», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В регионе продолжают реализовывать мероприятия по расселению аварийного жилья в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».