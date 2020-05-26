РИАМО - 26 мая. С начала года в благоустроенные квартиры переехали 457 переселенцев из аварийного жилья, лидерами по расселению жилищного фонда стали городские округа Клин, Кашира, Серебряные Пруды, Пушкино и Шатура, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
В Клину переселили 94 человека из 35 аварийных помещений, в Кашире в современные квартиры переехали 68 человек из 28 помещений, в Серебряных Прудах переселены 63 человека из 22 аварийных помещений, в Пушкинском округе - 56 человек из 27 помещений, Шатуре - 22 человека из 20 аварийных квартир.
Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В регионе продолжают реализовывать мероприятия по расселению аварийного жилья в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
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