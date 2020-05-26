РИАМО - 26 мая. Депутаты Мособлдумы подготовили около 20 вопросов, которые касаются выплат медикам, эффективности ношения масок, рисков при курении, к докладу Минздрава Подмосковья о коронавирусе, говорится в сообщении регионального парламента.

«На ближайшем заседании Мособлдумы в рамках часа правительства запланирован доклад на тему работы системы здравоохранения региона в режиме повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Планируется, что с докладом выступит министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Депутаты Мособлдумы подготовили порядка 20 вопросов к выступлению министра. В рамках доклада парламентарии попросят информацию о размерах допвыплат медицинскому персоналу области, выплат им зарплат.

Они зададут вопросы об эффективности обязательного ношения масок и перчаток, количестве заболевших и умерших от коронавируса, а также о том, что показывает статистика о влиянии курения на риски осложнений при коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.