РИАМО - 26 мая. Парковый комплекс городского округа Клин подготовил акцию по высадке 1945 саженцев кедров на Аллее правнуков победителей в честь юбилея Победы в ВОВ, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

До начала пандемии предполагалось, что в акции примут участие школьники и студенты. Однако из-за эпидемиологической ситуации саженцы высаживают сотрудники паркового комплекса городского округа Клин и МБУ «Городское хозяйство».

«Наш священный долг – помнить о том, какой ценой досталась нам победа и вовеки чтить всех, кто тогда отдал свою жизнь, воевал, кто самоотверженно трудился в тылу. Высадка аллеи – еще один способ увековечивания памяти наших героев», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Саженцы кедров и необходимые удобрения предоставлены парку компанией «Родной лес», закуплены в питомнике Greencat при поддержке благотворительного фонда помощи детям и поддержки экологии «Вторая жизнь».

Как только эпидемиологическая обстановка улучшится, все желающие смогут присоединиться к уходу за высаженными деревьями.

Кедр - это мощное дерево, достигающее 30-40 метров в высоту, поэтому рекомендуемое расстояние между деревьями при посадке составляет больше восьми метров.