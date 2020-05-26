РИАМО - 26 мая. Студенты и выпускники столичных вузов могут принять участие в проекте правительства Москвы «Летняя карьерная школа», который продлится две недели летом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В зависимости от эпидемиологической ситуации занятия будут проходить офлайн или онлайн. Участники посетят крупные городские объекты, увидят, как работают сотрудники столичных департаментов, познакомятся с руководителями различных ведомств, разовьют профессиональные навыки и, возможно, найдут свое призвание», — отмечается в материале.

Присоединиться к проекту могут студенты последнего курса бакалавриата, магистры или выпускники вузов, для этого нужно подать заявку, пройти онлайн-отбор, записать интервью-ролик и выполнить тест.

Лучшие студенты карьерной школы смогут пройти шестимесячную стажировку в правительстве Москвы. Стажировка оплачивается (от 23 тысяч по 40 тысяч рублей), кроме того стажерам предоставляется удобный график и обеспечивается офисный стаж.

Студенты, проявившие себя во время стажировки, смогут получить работу в правительстве Москвы.