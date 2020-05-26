РИАМО - 26 мая. Специалисты «Мосприроды» комплекса городского хозяйства посоветовали подкармливать диких животных только в зимнее время, с приходом весны и таянием снега подкормка зверей должна полностью прекращаться, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Подкормка диких животных оправдана в суровые зимы, что обусловлено трудностями добывания корма при сильных морозах или глубоком снежном покрове. Ежегодно в середине зимы ГПБУ «Мосприрода» запускает в Москве акцию «Сытый заяц», посвященную подкормке обитающих в природных парках столицы зайцев русаков и беляков.

«В кормушки зайцев кладут сено, овес с добавлением резаной на дольки моркови, яблок и листьев капусты. Но больше всего им по вкусу поваренная соль, которой бедны природные растительные корма. Однако необходимо следить, чтобы продукты не портились при перепадах температуры. Белки обрадуются предложенным орехам и желудям, которые кладут для них в большие птичьи кормушки», – говорится в сообщении.

Кормить животных с рук нельзя, также не стоит пытаться погладить или поймать диких зверей, ведь они могут укусить. С приходом весны и таянием снега подкормка диких зверей должна полностью прекращаться. Подкормка весной и летом не только не поможет, но и навредит. Животные, отвыкшие отыскивать корм самостоятельно в природной среде, обречены.

Кормление в парках со стороны человека требуется лишь обитателям вольеров – домашним либо одомашненным диким зверям. Например, в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» в данный момент содержатся белки. Несколько десятков кур и голубей, фазанов, индоуток, гусей, индюков, коз, овец находится сейчас в питомнике, куда они были вывезены еще прошлой осенью.

У многих диких зверей желудочно-кишечный тракт не предназначен для переваривания и усвоения той пищи, которой пытается угостить их человек. Скопление животных у кормушек приводит к быстрому распространению инфекций и болезней, от которых звери погибают.

Специалисты «Мосприроды» настоятельно рекомендуют не вмешиваться в естественные процессы жизни дикой природы.