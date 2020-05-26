РИАМО - 26 мая. В подмосковном Волоколамске установили первую биохимическую систему, данная установка обладает высокой степенью очистки промышленных выбросов, все вредные вещества в системе окисляются до безопасных уровней, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Очистительную систему установила фирма «Кэн-Пак Завод Упаковки», являющаяся частью группы CANPACK, развивающая производство в 17 странах. Помимо этого, компания организовала в Волоколамске дополнительное производство антисептических средств.

«Установка второй линии производства алюминиевой упаковки запланирована в ноябре. Предприятие получило всю необходимую административную поддержку, а также помощь в подборе складских помещений», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Биохимическая установка обладает высокой степенью очистки промышленных выбросов. В ней все вредные вещества окисляются до безопасных уровней. Помимо этого, она имеет малую энергоемкость, не требует больших трудовых затрат и расходных материалов на обслуживание и поддерживание в рабочем состоянии оборудования, надежна в работе.

Многие подмосковные предприятия даже в условиях сложной экономической ситуации не только наращивают темпы производства, но и создают инфраструктуру для обеспечения максимальной безопасности производственного процесса. В Подмосковье также продолжается реконструкция очистных сооружений в рамках оздоровления реки Волги.