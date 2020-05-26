РИАМО - 26 мая. Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко считает, что Москва обеспечена достаточным количеством технологий, чтобы электронное голосование было безопасным, передает ТАСС.

«Технологий более чем достаточно. Слишком много советчиков только, мало реальных реализаторов», - сказал Лысенко.

Он добавил, что голосование будет безопасным, при этом электронное голосование - это юридически значимая дополнительная возможность.

Эксперимент по электронному голосованию провели в трех из 45 одномандатных округов столицы на выборах в Мосгордуму седьмого созыва, которые прошли 8 сентября 2019 года.

За время проведения четырех тестов у этой системы ни разу не было взлома. При этом за взлом системы хакерам обещали 2 миллиона рублей.