РИАМО - 26 мая. Сезон 2019/2020 баскетбольной Евролиги не будет возобновлен, при этом в будущем сезоне борьбу за титул чемпиона Евролиги поведут те же команды, таким образом, сможет выступить и баскетбольный клуб «Химки», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Текущий еврокубковый сезон, также как и Единая лига ВТБ, для подмосковных баскетболистов завершился досрочно. К сожалению, «Химкам» по не зависящим от них причинам не удалось довести борьбу за титулы до конца. Тем не менее, очевидно, что решение не доигрывать Евролигу в этом сезоне — это вынужденная мера», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам это решение поспособствует не только обеспечению безопасности спортсменов и болельщиков на трибунах, но и дополнительно замотивирует баскетболистов на борьбу и победы в следующем сезоне.

Кроме команды из Подмосковья, в следующем сезоне Евролиги сыграют еще два российских клуба — московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Планируется, что сезон 2020/2021 Евролиги стартует 1 октября.