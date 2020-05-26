РИАМО - 26 мая. Сотрудники следственного комитета по Москве задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, женщина скончалась, сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

«По данным следствия, 25 мая 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по Георгиевскому проспекту в Зеленограде, во время ссоры на бытовой почве мужчина нанес своей матери 1974 года рождения множественные удары руками и ногами по различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась», – отмечается в материале.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящий момент подозреваемый задержан. С ним проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.