РИАМО - 26 мая. Летняя подработка студентов на сельхозпредприятиях Подмосковья поможет подготовить профессиональные кадры для агропромышленного комплекса региона, так как ребята получат бесценный практический опыт, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к крупнейшим агрохолдингам страны с просьбой организовать летнюю работу студентов в сфере сельского хозяйства, чтобы молодые люди смогли не только заработать деньги, но и провести время на природе.

«Прежде всего, такая работа должна быть организована с соблюдением всех норм трудового законодательства. Конечно, у студентов будет и свободное время, поэтому, за отдых и досуг студентов работодатель отвечать не может. Здесь нужна налаженная работа со стороны вуза», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Он добавил, что на территории Московской области уже на протяжении пяти лет в одном из крупнейших агрохолдингов «Дмитровские овощи» работают студенты Российского государственного аграрного университета — МСХА имени Тимирязева.

По его словам, наиболее востребованными профессиями в сфере сельского хозяйства являются растениеводство, животноводство и рыбхозы. Также, по словам депутата, нужны операторы животноводческих комплексов и операторы машинного доения.

«Многие сельхозпредприятия Московской области оснащены высокотехнологичным оборудованием, и студентам на практике будет интересно закрепить теоретическую часть обучения», — добавил парламентарий.

Заместитель председателя Комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Игорь Исаев отметил, что поддерживает инициативу, однако в первую очередь необходимо направлять студентов профильных вузов. Это даст им возможность получить бесценный практический опыт.

«Многое можно увидеть и узнать только на практике. Нам, как работодателям, это даст хорошую возможность индивидуально готовить для себя достойные кадры, возможно, создавать дополнительные условия, чтобы студенты возвращались к нам на работу. Ведь грамотный специалист — это уже больше половины успеха любого предприятия», — отметил Исаев.