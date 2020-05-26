РИАМО - 26 мая. В новой Москве в деревне Марушкино запланировали строительство спортивно-досугового объекта, для этого правительство Москвы предложило внести изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Для жителей района запланирован спортивно-досуговый центр, который обеспечит возможность как для активного времяпровождения, так и для отдыха всей семьей. На участке в 0,38 гектара разместится трехэтажное здание не более 15 метров в высоту», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что общая площадь проектируемого досугово-спортивного центра составит 3350 квадратных метров. Помимо помещений для занятия спортом здесь есть возможность для размещения досуговых учреждений и даже кинотеатра. Территория будущего центра находится вблизи Боровского шоссе, поэтому туда будет удобно добираться.

Так как территория новой Москвы стремительно развивается, жителям нужны не только новые дома и дороги, но и объекты спортивно-досуговой инфраструктуры, которые пользуются спросом у всех возрастных категорий.

«Новая Москва – интересное и перспективное направление для всех, кто хочет совместить доступность и комфорт. Эта обширная территория обладает всеми необходимыми ресурсами для создания современной инфраструктуры, направленной на комфортное проживание и времяпрепровождение», – отметила Княжевская.

Участок под строительство объекта спортивного назначения в поселении Марушкинское, деревня Марушкино, участок 48 планируется выставить на торги.