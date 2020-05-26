РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В подмосковных Люберцах по утвержденному графику работают кабинеты стоматологии для оказания экстренной и неотложной помощи детскому населению, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«На текущей неделе прием детских пациентов ведется в следующих стоматологических кабинетах. 27 мая прием ведется в детском поликлиническом отделении №1 по адресу: улица Авиаторов, дом №5 с 8:00 до 14:00. Телефон регистратуры: 8(495)559-40-18; в детском поликлиническом отделении №2 по адресу: улица Назаровская, дом №3 с 14:00 до 19:00. Телефон регистратуры: 8(495)558-43-50», - говорится в сообщении.

28 мая прием ведется в детском поликлиническом отделении №1 по адресу: улица Авиаторов, дом №5 с 8:00 до 14:00. Также прием проводится с 14:00 до 19:00 в поликлиническом отделении N3 по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом 40. Кроме того, 29 мая детское поликлиническое отделение №2 будет работать по адресу: улица Назаровская, дом №3 с 8:00 до 14:00, телефон регистратуры: 8(495)558-43-50.

30 мая прием ведется в детском поликлиническом отделении №3 по адресу: поселок Красково, Егорьевское шоссе, дом 1, корпус 4 с 9:00 до 15:00, телефон регистратуры: 8(495)567-47-68. 31 мая - выходной день.

Экстренная хирургическая стоматологическая помощь детскому населению оказывается ежедневно, с 8.00 до 14.00, в детском поликлиническом отделении №2, телефон регистратуры: 8(495) 558-43-50.