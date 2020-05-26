РИАМО - 26 мая. Троим участникам стрельбы на Каширском шоссе избрана мера пресечение в виде заключения под стражу до 24 июля, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

Вечером 24 мая на территории автомобильной парковки рядом с жилыми домами в ходе конфликта группа лиц устроила перестрелку, в результате чего был ранен мужчина.

«В рамках уголовного дела задержаны трое уроженцев города Оренбурга, в ходе обысков у которых было обнаружено огнестрельное оружие различной модификации», — отмечается в материале.

Следствие продолжает поиск людей, которые участвовали в перестрелке, назначены баллистическая, дактилоскопическая, генетическая и другие судебные экспертизы.

Расследование дела продолжается.