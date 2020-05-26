РИАМО - 26 мая. Глава подмосковного Реутова поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и поблагодарил их за поддержку жителей города в период вынужденной самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.



«Хочу поздравить вас с Днем Российского предпринимательства, это праздник, который очень важен для нас всех. Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и талантливых людей, которые смогли организовать и развить собственное дело. К сожалению, из-за ограничительных мер в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в этом году не получилось собраться всем предпринимательским сообществом Реутова и обсудить все стратегически важные и необходимые вопросы. Желаю развития вашему бизнесу!» - сказал Каторов.



Он отметил, что местные предприятия неоднократно оказывали поддержку врачам, работающим с COVID-больными, незащищенным слоям населения, многодетным семьям.



Глава города особо отметил несколько предприятий Реутова, которые непрерывно помогают нуждающимся в период пандемии. По инициативе генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения» Александра Леонова в гостинице предприятия проживает более 60 медиков Реутова. Компания «У Палыча» ежедневно обеспечивает врачей муниципалитета бесплатным трехразовым горячим питанием.



Глава Реутова также пожелал всем здоровья, терпения, благополучия в семье, а также исполнения всех замыслов, реализации идей и процветания бизнеса.