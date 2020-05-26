РИАМО - 26 мая. По результатам мониторинга ситуации в московском бизнесе было принято решение о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов.
«Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу. Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу», - написал Собянин в личном блоге.
По словам мэра, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года.
Собянин подчеркнул, что введенный из-за коронавируса режим самоизоляции лишил киоски «Печать» самых верных клиентов – пожилых людей, многие из которых покупали любимую газету во время традиционной ежедневной прогулки.
Для того, чтобы поддержать распространителей печатных изданий, власти столицы освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца – с 1 апреля по 30 июня нынешнего года.
Кроме того, чтобы помочь бизнесу с тем, как доказать потенциальным заказчикам полезные свойства новой продукции, правительство Москвы запускает программу пилотных тестирований.
«Несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предоставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях», - подчеркнул Собянин.
Посредником между ними станет агентство инноваций Москвы. Оно сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования.
Подать заявку на участие в пилотном тестировании можно будет на сайте i.moscow.
Мэр Москвы отметил, что столичный бизнес обеспечил город всем необходимым во время пандемии коронавируса. Он также поздравил бизнесменов с Днем предпринимательства.
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26 МАЯ
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