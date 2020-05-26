РИАМО - 26 мая. По результатам мониторинга ситуации в московском бизнесе было принято решение о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов.

«Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу. Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу», - написал Собянин в личном блоге.

По словам мэра, частные клиники, арендующие земель­ные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года.

Собянин подчеркнул, что введенный из-за коронавируса режим самоизоляции лишил киоски «Печать» самых верных клиентов – пожилых людей, многие из которых покупали любимую газету во время традиционной ежедневной прогулки.

«Исчезли туристы, в разы сократилось количество пассажиров наземного транспорта и метро, а значит катастрофически сократились продажи печатной продукции», - добавил Собянин.

Для того, чтобы поддержать распространителей печатных изданий, власти столицы освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца – с 1 апреля по 30 июня нынешнего года.

Кроме того, чтобы помочь бизнесу с тем, как доказать потенциальным заказчикам полезные свойства новой продукции, правительство Москвы запускает программу пилотных тестирований.

«Несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предо­ставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях», - подчеркнул Собянин.

Посредником между ними станет агентство инноваций Москвы. Оно сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования.

Подать заявку на участие в пилотном тестировании можно будет на сайте i.moscow.

Мэр Москвы отметил, что столичный бизнес обеспечил город всем необходимым во время пандемии коронавируса. Он также поздравил бизнесменов с Днем предпринимательства.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.