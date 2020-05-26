РИАМО - 26 мая. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели новорожденного мальчика, которого утопили, а потом оставили в коробке, ее обнаружили в мусорном контейнере в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка (пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ)», - говорится в сообщении.

24 мая в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа обнаружили тело новорожденного мальчика. Его нашли в мусорном баке в коробке из-под обуви.

Согласно предварительным данным эксперта, смерть младенца наступила от механической асфиксии в связи с закрытием дыхательных путей водой при утоплении. Ребенок был рожден жизнеспособным.

Сейчас по уголовному делу следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Следствие обращается ко всем, кто может обладать информацией о матери новорожденного, сообщить данные сведения в следственный отдел по Дмитрову ГСУ СК России по Московской области по номеру телефона 8(496) 227-81-44, 8(486)227-99-86.