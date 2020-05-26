РИАМО - 26 мая. В Воскресенске возобновилась реконструкция Афанасьевского моста и строительство нового инженерного сооружения, на объекте введен пропускной режим, соблюдается социальная дистанция, сотрудники работают в индивидуальных средствах защиты и доставляются к месту работы на специальном автобусе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На прошлой неделе первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров и глава городского округа Воскресенск Артур Болотников проинспектировали работу и соблюдение санитарных норм на строительном объекте.

«В 1961 году был построен Афанасьевский мост с целью транспортировки цемента и цементосодержащих смесей из близлежащего производства. Несущая нагрузка утратила свою способность в 2018 году, и мост был закрыт. Правительство Московской области выделило средства для реконструкции моста в 2019 году. С начала января текущего года строители приступили к ремонту старого моста и строительству нового», - рассказал Болотников.

Он подчеркнул, что сейчас прорабатывается возможность автобусного сообщения по мосту до Воскресенска.

В свою очередь Кучеров заявил, что приостановка строительных работ не скажется на итоговых сроках ввода объекта в эксплуатацию. Таким образом, новый мост будет открыт в 2021 году, а разбор старого моста завершится в первом квартале 2022 года.

На площадке работает 120 человек, порядка 40 единиц техники. Составлен новый производственный график.

Сейчас ведется замена деформационных швов, дорожной одежды и барьерного ограждения на существующем мосту. Кроме того, параллельно строится новое сооружение — на объекте устанавливают свайное основание под новые опоры, ведется бетонирование опор. Всего на новом мосту будет устроено четыре опоры.

Также на стройплощадке завершается обустройство стапеля для укрупненной сборки металлоконструкций пролетного строения. Общий вес металлоконструкций составит 1 415 тонн.

Новый мост будет расположен на расстоянии 25 метров от существующего.