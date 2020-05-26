РИАМО - 26 мая. В Московской области самозанятые жители, которых насчитывается около 73 тысяч человек в регионе, начнут получать с 1 июня суммы налога на профессиональный доход, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Для того, чтобы получить выплату, не нужно будет писать заявление, возврат налога будет осуществляться автоматически.

«В беззаявительном порядке сумма налога вернется на банковские карты, привязанные в приложении «Мой налог», - сказал министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Самозанятым, не привязавшим банковские карты, нужно это сделать в приложении «Мой налог» в разделе «Прочее», потом зайти в «Платежи» и «Добавить карту».

Также 93,5 тысячи действующих самозанятых жителей региона получат дополнительный «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счет которых они смогут оплатить налоги за текущий год.

В течение этого года «налоговый капитал» будет автоматически применяться для полной уплаты налога на профессиональный доход.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.