РИАМО - 26 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил бизнесменов с Днем предпринимателя и отметил их роль в развитии экономики региона.

«Я хочу поздравить всех, кто выбрал этот сложный, но достойный путь: заниматься бизнесом, вести свое собственное дело. Как известно, предпринимательство приносит как выгоды, так и несет немало сложностей и рисков. Но предприниматель — человек сильный, предприимчивый», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Он отметил, что сейчас не лучшее время для бизнесменов, однако в предпринимательстве важно иметь смекалку и ум, которые помогут осуществить свою мечту.

Также Воробьев назвал важной роль бизнеса в экономике региона, так как именно он платит налоги, создает рабочие места.

По его словам, со стороны правительства оказывается поддержка, но ее много не бывает. Помимо разных льгот по налогам, специальных кредитов, стоит задача работать с бизнесом проактивно, то есть снимать разные бюрократические препоны и головные боли.

Воробьев пожелал каждому предпринимателю найти силы, чтобы пережить это трудное время достойно и быть на высоте.