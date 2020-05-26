РИАМО - 26 мая. В столице на строительстве тоннелей будущих линий метро задействованы 22 специализированных проходческих комплекса, среди них восемь щитов работает на новой Коммунарской линии, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Всего в городе работает 33 тоннелепроходческих комплекса, однако в активной фазе строительства сейчас заняты 22 машины различного диаметра. 18 комплексов имеют стандартный для нашего города размер – шесть метров, еще четыре десятиметровые машины строят двухпутные тоннели», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, 12 щитов задействованы на проходке тоннелей западного, южного, восточного, юго-западного и северо-восточного участков Большой кольцевой линии.

«Помимо этого, восемь щитов работает на новой Коммунарской линии, и по одному комплексу – на дополнительных участках Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской веток», – добавил заммэра.

Бочкарев подчеркнул, что единым оператором строительства и развития метро в столице выступает АО «Мосинжпроект».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Градоначальник отметил, что недавно было принято кардинальное решение о проходке щитами подземным способом до «Физтеха».