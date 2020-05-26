РИАМО - 26 мая. Инспекторы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявили нарушения правил хранения лекарств для ветеринарного применения в ООО «ЗУМИК», арбитражный суд Подмосковья принял решение о привлечении компании к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Компания осуществляла деятельность по хранению лекарств, их отпуску и розничной торговле для домашних питомцев в Балашихе, Котельниках, Люберцах и Раменском.

«Выявлены нарушения требований «Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения», а именно: журнал регистрации температуры и влажности ведут лица, не ответственные за хранение лекарственных средств, не соблюдаются условия хранения лекарственных средств, вносятся недостоверные данные о влажности воздуха в помещении», – говорится в сообщении.

Также выявлено, что выделенная часть помещения для хранения лекарств не имела дверей, турникета или других препятствий для исключения доступа посторонних лиц.

Управление составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО «ЗУМИК» по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ, материалы административного дела направили на рассмотрение в арбитражный суд Подмосковья.

В мае 2020 года решением суда ООО «ЗУМИК» привлекли к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде предупреждения.