РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 мая. Полицейскими МУ МВД России «Люберецкое» задержан подозреваемый в краже денежных средств в размере более 10 тысяч рублей в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники похитили из автомобиля кошелек с денежными средствами и банковской картой. После чего денежные средства с банковской карты заявителя были списаны. Сумма материального ущерба составила более 10 тысяч рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 38-летний местный житель. По данному факту следователем следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.