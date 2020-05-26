РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В подмосковном Подольске комиссия выявила грязь на обочинах на улицах Парковая и Победы, информацию для принятия мер передали в комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск в соцсети «ВКонтакте».

25 мая в городском округе Подольск в рамках реализации партийного проекта ВПП «Единая Россия» - «Безопасные дороги» провели мониторинг технического состояния и качества уборки городских автодорог. В выездную комиссию вошли председатель совета депутатов городского округа Подольск, член фракции «Единая Россия», муниципальный куратор партийного проекта Дмитрий Машков, ведущий специалист отдела дорожного хозяйства Владимир Данилов, помощник депутата Вячеслав Казанцев и другие.

«Участники констатировали в целом удовлетворительное состояние муниципальных дорог. Комиссия зафиксировала грязные обочины на улицах Парковая и Победы возле школы №15. Информацию передали в комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту для принятия мер», - говорится в сообщении.

По словам Машкова, комиссия зафиксировала ремонтные работы на улице Литейная, где устанавливают бордюры, и на улице Ватутина, где наносят разметку, в том числе на пешеходный переход.