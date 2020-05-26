РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 мая. Временно исполняющий полномочия Главы Котельников Сергей Жигалкин проверил готовность к возобновлению выдачи ключей от долгостроев, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Во вторник провели встречу в режиме видеоконференцсвязи с пострадавшими соинвесторами ЖК «Белая Дача». На данной встрече были обсуждены вопросы по возобновлению показа квартир, подписания актов приема - передачи и выдачи ключей.

«В связи с эпидемиологической ситуацией процесс выдачи сейчас требует особых условий. Безопасность жителей превыше всего» - сказал Жигалкин.

На сайте застройщика размещен график посекционного заселения и контактные телефоны для предварительной записи. Офис заселения готов к приему граждан в строгом соответствии с санитарными рекомендациями в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекцией.