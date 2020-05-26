РИАМО(БАЛАШИХА) - 26 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов доставил продуктовый набор от губернатора Московской области Андрея Воробьева маме с ребенком из Балашихи, обратившейся к нему за помощью через соцсети, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов вместе с председателем Совета сторонников балашихинского отделения партии «Единая Россия» Александром Евсюткиным доставил продуктовые наборы от губернатора жителям микрорайонов Керамик и Ольгино. Среди них была и мама с ребенком, находящейся на самоизоляции.

«Мне в социальных сетях написала Ольга, которая воспитывает ребенка одна и, по предписанию врачей, находится на карантине. Ситуация, конечно, сложная – две недели не выходить из дома, даже за покупками. Передали продуктовый набор от губернатора со всеми мерами предосторожности», - сказал Ефимов.

Он отметил, что в условиях пандемии такой категории семей, необходимо уделять не меньше внимание, чем пенсионерам и инвалидам.

Жительница округа, ветеран труда Валентина Калугина попросила купить крупу, масло, сахар, кисель. Женщина рассказала, что недавно справила 85-летие и с начала пандемии пристально следит за новостями по телевизору и радио.

«Спасибо вам за помощь и внимание. Новости слушаем, все правила соблюдаем, но честно, ждем не дождемся с соседками, когда завершится пандемия. Уже хочется по двору погулять, без маски и перчаток сходить к пруду Керамик, рядом с которым находится мой дом», - подчеркнула пенсионерка.

Александр Евсюткин поблагодарил Калугину за самосбережение и в случае необходимости просил звонить на горячий телефон 8(800) 550-50-30.

Он уточнил, что в Балашихе при Общественной палате сформирован корпус волонтеров, которые вместе с городскими депутатами, членами балашихинского отделения партии, ежедневно доставляют продуктовые наборы, медикаменты, средства индивидуальной защиты горожанам, находящимся на самоизоляции, горячие обеды нашим медикам, которые борются с вирусом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.