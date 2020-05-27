РИАМО - 27 мая. Московский кредитный банк провел анализ спроса его клиентов на услуги АЗС до и во время режима самоизоляции и выявил, что с 18 мая он стал стабильным в будние дни, говорится в сообщении пресс-службы МКБ.

«В мае автомобилисты стали возвращаться к работе и привычной жизни. С 18 мая наблюдается стабильный спрос на горючее в будние дни, среднее количество платежей на один терминал составляет 39-43 со средним чеком в районе 1000 рублей», - говорится в сообщении.

Также проведенный анализ расходов показал, что россияне продолжают активно проводить выходные за городом, чему не помешал ни режим пропусков, ни другие ограничительные меры. Число покупок на АЗС каждую пятницу практически удваивается.

Россияне в марте этого года в среднем тратили на АЗС 1050 рублей. На один платежный терминал приходилось 30-40 платежей, при возрастающей активности по пятницам – до 65-69 платежей и увеличением среднего чека до 1200 рублей.

25 марта объявили режим нерабочих дней, он начал действовать 30 марта. Уже 27 марта стал наблюдаться резкий рост операций на АЗС. Число операций в 1,5 раза превышало среднедневной показатель с начала года.

Когда ввели режим самоизоляции, количество операций на АЗС сократилось до 20-30 из расчета на один платежный терминал, средняя стоимость одной заправки опускалась ниже отметки в 1000 рублей. Однако по пятницам клиенты МКБ продолжали выезжать за город. 3 апреля было совершено 45 покупок из расчета на один терминал, а 10 апреля - уже 57.

15 апреля ввели режим электронных пропусков, после чего количество покупок из расчета на один терминал снизилось еще на 20%. Но уже 17 апреля наблюдался рост трафика (47 заправок на один терминал с традиционно возросшей суммой одной заправки).

Увеличение активности автомобилистов пришлось на предпраздничные дни – 30 апреля и 1 мая. Банк зафиксировал 66 и 53 покупки из расчета на один терминал. Введение для московских школьников каникул с 15 мая увеличило количество заправок до 69.