РИАМО - 26 мая. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел онлайн-совещание с врачами и поблагодарил медиков за самоотверженный труд, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Иванов отметил, что руководители округов находятся на связи с врачами круглосуточно.
Глава Одинцовского округа призвал врачей обращаться к властям с замечаниями, предложениями, потребностями.
Он добавил, что по инициативе партии «Единая Россия» медиков обеспечат дополнительными средствами индивидуальной защиты. Также медикам подарили очередную партию продуктовых наборов с кондитерскими изделиями, чаем и кофе.
«Для нас сегодня нет мелких проблем. Любые вопросы медиков, от своевременности выплат денежных средств до нехватки канцтоваров, мы готовы решать в оперативном режиме», — объяснил Иванов.
В онлайн-совещании также приняли участие первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и председатель фракции «Единой России» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев.
В Подмосковье проходит акция «Спасибо врачам», это еще один знак благодарности и внимания медикам.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
26 МАЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.
- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.
- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.
- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.
- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.
- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии