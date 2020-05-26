РИАМО - 26 мая. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел онлайн-совещание с врачами и поблагодарил медиков за самоотверженный труд, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Иванов отметил, что руководители округов находятся на связи с врачами круглосуточно.

«Эта связь идет не только через главврачей ваших медучреждений. В постоянном режиме функционирует «линия доверия» администрации: 8 (495) 596-14-26, вопросы принимаем и на электронную почту, через аккаунты во всех социальных сетях. Вопросы от сотрудников медучреждений принимаются и немедленно направляются в работу», — сказал Иванов.

Глава Одинцовского округа призвал врачей обращаться к властям с замечаниями, предложениями, потребностями.

Он добавил, что по инициативе партии «Единая Россия» медиков обеспечат дополнительными средствами индивидуальной защиты. Также медикам подарили очередную партию продуктовых наборов с кондитерскими изделиями, чаем и кофе.

«Для нас сегодня нет мелких проблем. Любые вопросы медиков, от своевременности выплат денежных средств до нехватки канцтоваров, мы готовы решать в оперативном режиме», — объяснил Иванов.

В онлайн-совещании также приняли участие первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и председатель фракции «Единой России» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев.

В Подмосковье проходит акция «Спасибо врачам», это еще один знак благодарности и внимания медикам.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

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- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.