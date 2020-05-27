РИАМО - 27 мая. Торжественная церемония подведения итогов серии патриотических конкурсов пройдет в Подмосковье в среду в дистанционном формате, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Свыше 40 участников военно-патриотических организаций Московской области будут признаны победителями и призерами, еще 150 – лауреатами», - сказал официальный представитель регионального отделения общественного движения «Юнармия» Антон Фурсов.

В рамках мероприятия назовут победителей конкурса проектов «Моя инициатива Подмосковью», фотоконкурса «Война через объектив», конкурса видеоработ «Я наследник Победы» и состязания на звание лучшего регионального военно-патриотического отряда.

Первый этап серии патриотических конкурсов собрал более 4,5 тысяч участников.

Призом для победителей станет экскурсионный тур по Подмосковью. Отправиться в него ребята смогут после снятия ограничительных мер из-за коронавируса.