РИАМО - 26 мая. Бывший министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер в возрасте 69 лет от коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Писатель Денис Драгунский рассказал, что 23 мая было день рождения Лопухина. Он поделился, что экс-министр был его верным другом на протяжении долгих лет.

«Человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии», — написал Драгунский на странице в Facebook.

Он добавил, что у Лопухина выявили коронавирус. Об этом ранее заявила падчерица министра, отметив, что два дня он провел в реанимации.

С ноября 1991 года по июнь 1992 года Лопухин был главой энергетической отрасли России, а также членом первого состава правительства Бориса Ельцина.

Потом на должность был назначен Виктор Черномырдин, а экс-министр стал внештатным советником главы правительства по вопросам международного экономического сотрудничества и топливно-энергетического комплекса.

Далее он занимал пост старшего советника в банке «Лазар», был аналитиком Septem Capital, а также членом совета директоров ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

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