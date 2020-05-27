РИАМО - 27 мая. Со среды для передвижения по территории Москвы будут действительны только столичные цифровые спецпропуска.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что такое решение принято с целью упрощения и создания одноканальной системы. Оформить столичные пропуска жители других регионов могли с 21 мая.

В Москве из-за высокой плотности населения и большего количества выявленных случаев заражения COVID-19 пропускной режим сохраняется. Пропуск состоит из 16 символов: первые четыре обозначают дату окончания действия, следующие 12 идентифицируют личность владельца и цель его поездки. За отсутствие пропуска предусмотрен штраф.

Для передвижения по Москве жителям других регионов с 27 мая необходимо оформить новые электронные пропуска. Например, это нужно тем, кто живет в Подмосковье, а работает в столице.

Оформить московский пропуск для передвижения на общественном и личном транспорте можно на сайте mos.ru. Сделать это необходимо не позднее, чем за 5 часов до поездки. Электронный код придет на почту, также его можно сохранить через сайт.

Кроме того, получить пропуск можно, позвонив по телефону единой справочной службы +7 (495) 777-77-77. Оператор сам заполнит форму и продиктует вам цифровой код. Также работает и система получения пропусков посредством отправки СМС на номер 7377.

В связи с распространением коронавируса до 31 мая включительно в Москве действует режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешается для поездки на работу, за медпомощью, похода в магазин или аптеку.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.