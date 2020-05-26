РИАМО - 26 мая. Порядка 1 миллиона жителей столицы могут остаться без работы из-за ситуации с коронавирусом, сообщила во вторник Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

«В пострадавших отраслях, в основном в Москве это услуги населению, работает 1 миллион человек. То есть мы можем констатировать факт, что эти люди могут потерять работу. Поэтому меры поддержки направлены именно на поддержание этих пострадавших отраслей», - рассказала Минеева в эфире телеканала «Москва 24».

По ее словам, в настоящее время закрылись до 100% компаний event-индустрии, а также испытывают серьезные сложности сопутствующие направления такие, как дизайн, выставочно-ярмарочная деятельность и другие. Кроме того, около 60% небольших салонов красоты заявляют о закрытии бизнеса.

«Владельцы торговых центров, коммерческой недвижимости не дают таким маленьким фирмам на первых этажах в раскрученных местах скидки на арендные платежи. <...> Здесь действительно будет большое падение, а там работает 250 тысяч человек», - отметила Минеева.

Она также добавила, что наибольшие трудности сейчас испытывает индустрия фитнеса, туризма, а также ресторанный бизнес, в котором было занято порядка 400 тысяч сотрудников. Даже переход на онлайн-сервисы по доставке не позволяет занять весь имеющийся у ресторанов персонал.

«Предприниматель может быть услышан, если он объединится. Один из немногих положительных моментов в условиях пандемии - то, что я лично наблюдаю, это объединились те отрасли, которые никогда не объединялись», - заявила Минеева. По ее словам, в нынешних условиях представители бьюти-индустрии впервые объединились в одну ассоциацию, чтобы вести диалог с властью. Они активно предлагают необходимые способы поддержки и прорабатывают антикризисные меры.

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26 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.