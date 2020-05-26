РИАМО - 26 мая. Во вторник столичные приюты для бездомных животных снова открылись для посещения волонтеров. Из-за пандемии коронавируса двери этих учреждений были закрыты для зоозащитников более двух месяцев. В это время четырехлапые постояльцы получали только стандартный уход и тосковали по общению с людьми. Как произошла встреча «хвостов» и их покровителей, увидел корреспондент РИАМО, посетивший муниципальный приют в Зеленограде.

Новые дикари

В общем деревянном домике - десятки кошек. На появление большого числа людей они реагируют по-разному – кто-то шипит, кто-то выпрашивает ласку, а некоторые не выказывают ни капли внимания. Волонтер Елена показывает на соседей этой хвостатой толпы.

«В том домике живут «дички». Те, которые дерутся, практически не контактируют с людьми. Сегодня людей много. Они уже отвыкли, пока нас не было», - рассказала Елена.

По ее словам, сотрудники приюта трудятся с отдачей, но многим животным все равно не хватает человеческого внимания. От этого у четвероногих портится характер, теряются навыки социализации. Волонтер показывает это на примере знакомого кота – Елена пытается погладить его, но зверь уворачивается, недоверчиво поглядывая на руку в одноразовой перчатке. Снять ее нельзя – посещать приюты можно только в средствах индивидуальной защиты.

В зеленоградском приюте живут порядка 850 собак и около 220 кошек. По словам заведующего Алексея Игнатова, во время карантина животным как и раньше привозили корм, меняли подстилки, оказывали медицинскую помощь, сотрудники выводили собак на выгул. Однако все это проводилось не с тем размахом, как при добровольцах.

«Наверное, когда сейчас волонтеры придут к своим подопечным, животные могут некоторых не сразу признать. Но это быстро пройдет», - считает Игнатов.

Истосковались

Ситуация с коронавирусом не помешала десятку «хвостов» обрести новую семью. Во время всеобщей самоизоляции у будущих хозяев была возможность приехать в приют, оформить на месте необходимые документы и забрать питомца с собой.

Все еще ждет своего человека Авель – сообразительный годовалый пес.

«Его подкинули еще с двумя щенками. Их забрали, а Авель остался. Много команд знает - сидеть, лежать, барьер, умеет давать лапку. Более-менее ездит в автобусе, хорошо ходит на поводке и отзывается на имя», - рассказала про своего любимца волонтер Анастасия.

Для Авеля эта встреча стала долгожданной – пес с восторгом покинул вольер и бросился в объятия Анастасии. Перед прогулкой – обязательно несколько мгновений на проявление ласки.

«Нам даже не давали сюда приходить, чтобы гулять с собаками. Они в полном непонимании, что произошло. Раньше раз-два в неделю и чаще приходили люди, которые с ними гуляли. А с карантином все, к сожалению, прервалось», - рассказала волонтер Елена.

При этом в плане социализации с кошками проще, поскольку они менее зависимы от человека. Собака же должна понимать, как гулять, ходить в туалет и вести себя с хозяином. Именно в обучении этим навыкам и заключается главная помощь волонтера.

По словам ветеринара приюта Дильнары Насибулиной, собаки, да и кошки, истосковались по общению с людьми. Ведь некоторые «хвосты» раньше жили с человеком, а дворовых подкармливали добрые люди.

С замкнутыми животными приходится долго работать, завоевывать их доверие - вкусняшкой, лаской, терпением. Как призналась ветеринар, это трудный процесс: «Некоторые после 6-7 лет только сейчас могут дать до носика дотронуться». Но доброта и ласка творят чудеса - животные раскрываются и снова обретают веру в людей.

Герман Иванов