РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Обновленное расписание кабинетов экстренной и неотложной стоматологической помощи появилось в Люберецкой областной больнице, врачи осуществляют прием взрослых и детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«27 мая будет работать с 8:00 до 19:00 кабинет в центральном поликлиническом отделении по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №116. Телефон регистратуры: 8(495)503-60-33 и поликлиническое отделение №10 в Томилине. 28 мая прием будет проходить с 8:00 до 19:00 в поликлиническом отделении №5 по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №36, телефон регистратуры: 8(495)559-73-57, а также в поликлиническом отделении №3 по адресу: Люберцы, поселок ВУГИ, дом №26А, телефон регистратуры: 8(495)554-75-42», - говорится в сообщении.

29 мая прием взрослых будет проходить до 19:00 по адресу: Люберцы, улица Назаровская, дом №3, также в центральном поликлиническом отделении по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №116.

Кроме того, прием проходит 30 мая с 9:00 до 15:00 по адресу: Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом №1, строение 1, поликлиническое отделение №10. Телефон регистратуры: 8(495)557-11-11. 31 мая - выходной.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.