РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В городском округе Люберцы организована ежедневная перевозка медицинского персонала, для этих целей выделено 36 специально переоборудованных автомобилей, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Мы помогаем врачам» - совместный проект региональных министерства транспорта и дорожной инфраструктуры и министерства здравоохранения.

«На регулярной основе в Люберцах организована перевозка медицинского персонала от места проживания до лечебных учреждений и обратно, для выезда врачей к пациентам и перемещения больных из одной больницы в другую», - сказал Ружицкий.

Водители экипированы специальными защитными костюмами, масками и перчатками. Ежедневно они проходят предрейсовый и послерейсовый осмотры, проверяют температуру тела, давление.

Глава Люберец также подчеркнул, что после каждого выезда транспорт проходит санитарную обработку.