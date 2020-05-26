РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. Москвич украл в подмосковной Балашихе велосипед у местного жителя, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестный похитил его велосипед. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен 40-летний ранее судимый житель Москвы. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.