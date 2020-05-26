РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мая. В городском округе Мытищи 27 мая Общероссийский день библиотек пройдет в дистанционном формате на сайтах и в социальных сетях библиотек, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК БИЦ.

«Дорогие друзья! 27 мая – Общероссийский день библиотек и проведем его мы в онлайн-формате. Будьте с нами! В течение всего дня на сайте библиотечно-информационного центра, а также на страницах библиотек в соцсетях будут проходить разнообразные онлайн мероприятия, посвященные Общероссийскому дню библиотек», - говорится в сообщение.

Среди онлайн-мероприятий запланированы: видео-журнал «Мировая история библиотек», краеведческие чтения «Мытищи дачные. Леонидовка, о которой мы не знали», презентация «Лучшие библиотеки мира», видеопрезентация «Библиомикс», акция «Читатели о библиотеке с любовью», видеопрезентация «Стихи о библиотеке», онлайн-викторина «Читай, город», поэтический звездопад «С днем рождения, Библиотека», презентация «Мой мир - библиотека», виртуальные выставки и видеорассказы о библиотеке.