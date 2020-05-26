РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. В подмосковном Красногорске около 4,5 тысяч одинокопроживающих неработающих пенсионеров получили в мае социальную поддержку в размере 1 тысячи рублей, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Подмосковья.

Ежемесячная денежная компенсация в размере 1 тысячи рублей предоставляется одинокопроживающим неработающим пенсионерам старше 65 лет с 1 мая нынешнего года. Она назначается беззаявительно.

«Одинокопроживающие пенсионеры, которые состоят на учете в Красногорском управлении социальной защиты населения и получают меры социальной поддержки, получат данную ежемесячную выплату автоматически, без дополнительных заявлений. В мае данную меру социальной поддержки получили 4 485 жителей городского округа Красногорск», - говорится в сообщении.

Те, кто отсутствует в базе УСЗН по тем или иным причинам, после нормализации обстановки с коронавирусом смогут обратиться в управление соцзащиты с документами. Выплата производится с 1 мая 2020 года, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года. При обращении за предоставлением ежемесячной денежной компенсации после 31 декабря 2020 года она назначается получателю с первого числа месяца, в котором поступило заявление со всеми документами.

Для предоставления ежемесячной денежной компенсации необходимо представить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие место жительства в Московской области, копию финансового лицевого счета или иной документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя, пенсионное удостоверение или справку территориального органа Пенсионного фонда РФ о пенсионном обеспечении.

В соответствии с законом Московской области №36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» отказать в предоставлении ежемесячной денежной компенсации могут в случае, если получатель не достиг возраста 65 лет, а также если он работает или совместно с ним зарегистрированы по месту жительства иные лица.