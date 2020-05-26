РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Система-112 Московской области приглашает жителей Люберец принять участие в конкурсе «Расскажите свою историю спасения», который пройдет в социальных сетях, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

1 июня 2020 года Системе-112 Московской области исполнится 5 лет со дня создания и введения в эксплуатацию.

«Конкурс проходит на официальных страницах Системы-112 Московской области в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Пройдя по ссылкам, под представленными публикациями, участникам необходимо написать о том, приходилось ли обращаться на номер «112» в экстренных ситуациях, поделиться опытом общения с оператором Системы-112, описать свою ситуацию и рассказать об оказании помощи», - говорится в сообщении.

Победителями окажутся несколько человек, комментарии которых наберут наибольшее количество откликов и лайков. При этом все победители получат памятные призы от Системы-112 Московской области – фирменные ветровки и кепки службы с символикой 112.

На территории Московской области Система-112 работает с 1 июня 2015 года. Главная цель ее внедрения – это повышение оперативности и эффективности реагирования экстренных служб на вызовы населения. Алгоритм работы Системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу сразу нескольких экстренных служб.