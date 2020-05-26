РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В ходе строительства современного хлебобулочного и кондитерского производства ЗАО БКК «Коломенский» в Подольске начались работы по установке оборудования марок ведущих мировых производителей, запуск производства планируют на август 2020 года, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник в рамках партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Народный контроль» первый заместитель председателя совета депутатов Подольска Любовь Ушанева совместно с начальником управления по инвестиционной деятельности, поддержки производства и предпринимательства Иваном Шляхтиным провели выездное контрольное мероприятие на промышленную площадку. На ней реализуется инвестиционный проект по строительству современного хлебобулочного и кондитерского производства ЗАО БКК «Коломенский».

«На завершающем этапе строительства на территории 10 гектар производственных и логистических корпусов ведутся работы по установке оборудования марок ведущих мировых производителей. Общий объем инвестиций превысит 4 миллиарда рублей. Важным фактором для городского округа будет создание на данном производстве более 1400 рабочих мест с современными условиями труда. Планируется организованная транспортная доставка работников», - говорится в сообщении.

На втором этаже производственного корпуса организуют открытое выставочное пространство, которое позволит посетителям, в том числе учащимся подольских школ, наблюдать процесс изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий. Планируемый срок завершения 1-го этапа и начала производства - август 2020 года на сегодняшний день подтверждается, работы идут ускоренными темпами.